Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк полюбляє радувати шанувальників кумедними публікаціями. Вона часто ділиться в мережі знімками, які викликають сміх у прихильників. Днями зірка поширила серію кадрів, де позує з колегою Машею Єфросиніною.

Новий допис з'явився на особистій сторінці Лесі в інстаграмі. За її акаунтом стежать понад 3,5 мільйони користувачів мережі. Фоловери вже встигли вподобати публікацію та активно коментують її.

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Леся Нікітюк показала своєрідний серіал зі світлин. Вона разом із Машею позувала біля стелажа з одягом. Народні улюблениці зробили декілька кумендних кадрів, які пізніше Нікітюк прокоментувала відповідним текстом.

Кумедні фото Нікітюк і Єфросиніної

Телеведуча постали перед камерою у стильний осінніх образах, що гармонійно доповнювали один одного. Леся та Маша розіграли сценку, де нібито блогерка прийшла у шоурум до Єфросиніної і вибирає одяг. Подруги спілкуються, роблять смішні вирази обличчя та обмінюються потішними фразами.

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У коментарях підписники Нікітюк зазначають, що такий допис їх неабияк розвеселив. Також фанати блогерки вкотре зауважують, що в неї чудове почуття гумору. Подібні серії світлин фоловери хотіли б бачити з різними знаменитостями.