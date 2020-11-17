Телеведущая и блогерша Леся Никитюк любит радовать поклонников забавными публикациями. Она часто делится в сети снимками, которые вызывают смех у поклонников. На днях звезда распространила серию кадров, где позирует с коллегой Машей Ефросининой.

Новое сообщение появилось на личной странице Леси в инстаграме. За ее аккаунтом следят более 3,5 миллиона пользователей сети. Фоловеры уже успели оценить публикацию и активно комментируют ее.

Смотрите также В шляпе за более чем 8 тысяч гривен: Леся Никитюк поразила повседневным образом – фото

Леся Никитюк показала своеобразный сериал из фотографий. Она вместе с Машей позировала возле стеллажа с одеждой. Народные любимицы сделали несколько смешных кадров, которые позже Никитюк прокомментировала соответствующим текстом.

Забавные фото Никитюк и Ефросининой

Телеведущие предстали перед камерой в стильных осенних образах, что гармонично дополняли друг друга. Леся и Маша разыграли сценку, где якобы блогерша пришла в шоурум к Ефросининой и выбирает одежду. Подруги общаются, делают смешные выражения лица и обмениваются потешными фразами.

Для просмотра фото листайте вправо

В комментариях подписчики Никитюк отмечают, что такая публикация их изрядно развеселила. Также фанаты блогера в который раз замечают, что у нее прекрасное чувство юмора. Подобные серии фотографий фоловеры хотели бы видеть с различными знаменитостями.