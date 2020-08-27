Судья "Танцев со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар появилась в эфире утреннего шоу. Для публичного появления она выбрала обольстительное мини-платье, в котором эффектно подчеркнула свою фигуру.

Судьи талант-проекта "Танцы со звездами" появились в шоу "Завтрак с 1+1". Для эфира балерина Екатерина Кухар выбрала яркий образ, который показала на личной странице в инстаграме.

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Вместе с Владом Ямой и Григорием Чапкисом она рассекретила, с какими стилями танцев выйдут на паркет участники в первом прямом эфире, который запланирован уже на 30 августа.

Плеяда звезд, которые уже готовы захватить наши сердца, в ожидании начала четвертого танцевального сезона шоу "Танцы со звездами". Нам предстоит ожесточенные противостояния,

– отметила Екатерина Кухар.

После съемки она обольстительно позировала в блестящем мини-платье с кубком будущего победителя "Танцев со звездами" в руках. Перед камерой она появилась в красном платье по фигуре с оригинальным массивным декором на рукавах. Наряд подчеркнул стройные ножки звезды и хрупкую талию. Образ балерина дополнила черными босоножками на каблуке с завязками.

Ее безупречный вид завершила укладка с легкими локонами и макияж с акцентом на глаза. На камеру Екатерина Кухар соблазнительно покрутила бедрами, в очередной раз показав свою женственность и чувственность.