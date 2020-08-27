Суддя "Танців з зірками" та прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар з'явилась в ефірі ранкового шоу. Для публічної появи вона обрала звабливу мінісукню, у якій ефектно підкреслила свою фігуру.

Судді талант-проєкту "Танці з зірками" з'явились у шоу "Сніданок з 1+1". Для ефіру балерина Катерина Кухар обрала яскравий образ, який показала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Разом з Владом Ямою та Григорієм Чапкіом вона розсекретила, з якими стилями танців вийдуть на паркет учасники в першому прямому ефірі, який запланований вже на 30 серпня.

Плеяда зірок, які вже готові захопити наші серця, в очікуванні початку четвертого найтанцювальнішого сезону шоу "Танці з зірками". На нас чекає найзапекліше протистояння,

– наголосила Катерина Кухар.

Після зйомки вона звабливо позувала у блискучій мінісукні з кубком майбутнього переможця "Танців з зірками" у руках. Перед камерою вона постала у червоній сукні по фігурі з оригінальним масивним декором на рукавах. Вбрання підкреслило стрункі ніжки зірки й тендітну талію зірки. Образ балерина доповнила чорними босоніжками на підборах з зав'язками.

Її бездоганний вигляд довершила укладка з легкими локонами та макіяж з акцентом на очі. На камеру Катерина Кухар спокусливо покрутила стегнами, вкотре показавши свою жіночність й чуттєвість.