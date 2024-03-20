Важные запреты, которых нужно придерживаться на Благовещение

В 2024 году Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на понедельник, 25 марта. Именно в этот день архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она скоро родит Сына Божьего.

На один из важнейших христианских праздников существует ряд запретов. В частности, не стоит нарушать правила Великого поста, который начался 18 марта, а завершится 4 мая, передает LifeStyle 24.

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Благовещение 2024: что нельзя делать

На Благовещение нельзя употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Однако разрешается рыба. Стоит также отказаться от алкогольных напитков, жирной пищи и сладостей. Люди отдают предпочтение постным блюдам. Кроме того, воздерживаются от плохих привычек, зависимостей, злых намерений и мыслей.

Не стоит заниматься домашними делами и тяжело работать.

Лучше отложить рукоделие на другой день: шитье, вязание.

Запрещено давать деньги в долг.

Не рекомендуется ехать в дальнее путешествие.

Нельзя ссориться, сквернословить и злиться.

Не стоит устраивать шумные гуляния и развлекаться.

Запрещено оскорблять людей и животных.

Не советуют стричь и красить волосы.

Нельзя пересаживать растения, подстригать деревья и копать огород

Благовещение 2024: народные приметы