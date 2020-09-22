Успешная телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик неизменно диктует тренды украинским модницам. Чуть ли не каждый день она показывает варианты стильных аутфитов, которыми очаровывает аудиторию поклонников.

На днях звезда показала яркий и эффектный look, который прекрасно подойдет для прохладных осенних дней. Фотографию, которую Лилия опубликовала на личной странице в инстаграме, она сделала во дворе собственного загородного дома.

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Поскольку дом Ребрик расположен возле леса, то осенью на территории будет настоящая красота. Желтые листочки будут устилать зеленый газон и радовать глаз невероятно красивым видом. Также двор в который раз станет прекрасной локацией для домашних фотосессий.

Осенний look Лилии Ребрик

Лилия позировала на фоне леса в красивом костюме бирюзового цвета. Одеяние состояло из стильного удлиненного пиджака и брюк. Также знаменитость надела футболку. Актриса соединила яркий аутфит с белыми кроссовками.

Ребрик дополнила look часами. Белокурые волосы она уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Также привлекает внимание обольстительная поза телеведущей и ее проницательный взгляд.



Лилия Ребрик в бирюзовом костюме / Instagram / @ liliia.rebrik