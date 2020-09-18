Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик очаровала сеть красивым осенним аутфитом. Она выбрала для прохладного дня total white look.

Знаменитость, как всегда, поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. Поскольку дни стали значительно прохладнее и приближается настоящая осень, Лилия теперь демонстрирует красивые наряды для пасмурной погоды.

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Ведущая позировала во дворе собственного загородного дома. Она обожает это место и почти все свободное время проводит именно там.

Осенний look Лилии Ребрик

Актриса предстала перед камерой в безупречном костюме и в очередной раз продемонстрировала прекрасный вкус в одежде. Ребрик надела белый наряд, который выделялся среди привычных осенних вещей, однако очень подходил ей. Лилия предстала перед камерой в теплом платье и красивом пальто. Соединила look с белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Белокурые волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж с персиковой помадой на губах. Дополнила аутфит большими солнцезащитными очками, а ярким акцентом стал красный маникюр.

Осень подкралась незаметно, но я была к ней готова!

– написала ведущая под фото.



Лилия Ребрик похвасталась безупречным осенним аутфитом / Instagram / @ liliia.rebrik