У білому пальті та сукні: Лілія Ребрик продемонструвала бездоганний осінній образ – фото
Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик зачарувала мережу красивим осіннім аутфітом. Вона обрала для прохолодного дня total white look.
Знаменитість, як завжди, поділилася світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Оскільки дні стали значно прохолоднішими і наближається справжня осінь, Лілія тепер демонструє красиві вбрання для похмурої погоди.
Читайте також У чорно-білій сукні: Лілія Ребрик підкорила бездоганним образом – фото
Ведуча позувала на подвір'ї власного заміського будинку. Вона обожнює це місце і майже весь вільний час проводить саме там.
Осінній look Лілії Ребрик
Акторка постала перед камерою у бездоганному вбранні та вкотре продемонструвала прекрасний смак в одязі. Ребрик одягнула білі речі, які вирізнялися з-поміж звичного осіннього вбрання, проте неабияк пасували їй. Лілія постала перед камерою у теплій сукні та красивому пальті. Поєднала look із білими туфлями-човниками на підборах.
Біляве волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж з персиковою помадою на губах. Доповнила аутфіт великими сонцезахисними окулярами, а яскравим акцентом став червоний манікюр.
Осінь підкралася непомітно, але я була до неї готова!
– написала ведуча під фото.
Лілія Ребрик похизувалася бездоганним осіннім аутфітом / Instagram / @liliia.rebrik