Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик зачарувала мережу красивим осіннім аутфітом. Вона обрала для прохолодного дня total white look.

Знаменитість, як завжди, поділилася світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Оскільки дні стали значно прохолоднішими і наближається справжня осінь, Лілія тепер демонструє красиві вбрання для похмурої погоди.

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Ведуча позувала на подвір'ї власного заміського будинку. Вона обожнює це місце і майже весь вільний час проводить саме там.

Осінній look Лілії Ребрик

Акторка постала перед камерою у бездоганному вбранні та вкотре продемонструвала прекрасний смак в одязі. Ребрик одягнула білі речі, які вирізнялися з-поміж звичного осіннього вбрання, проте неабияк пасували їй. Лілія постала перед камерою у теплій сукні та красивому пальті. Поєднала look із білими туфлями-човниками на підборах.

Біляве волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж з персиковою помадою на губах. Доповнила аутфіт великими сонцезахисними окулярами, а яскравим акцентом став червоний манікюр.

Осінь підкралася непомітно, але я була до неї готова!

– написала ведуча під фото.



Лілія Ребрик похизувалася бездоганним осіннім аутфітом / Instagram / @liliia.rebrik