Успішна телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик незмінно диктує тренди українським модницям. Ледь не щодня вона показує варіанти стильних аутфітів, якими зачаровує аудиторію прихильників.

Днями зірка показала яскравий та ефектний look, який чудово підійде для прохолодних осінніх днів. Світлину, яку Лілія опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, вона зробила на подвір'ї власного заміського будинку.

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Оскільки будинок Ребрик розташований біля лісу, то осінню на території буде справжня краса. Жовті листочки встелять зелений газон та радуватимуть око неймовірно гарним виглядом. Також подвір'я вкотре стане прекрасною локацією для домашніх фотосесій.

Осінній look Лілії Ребрик

Лілія позувала на тлі лісу у красивому костюмі бірюзового кольору. Вбрання складалося із стильного подовженого піджака та штанів. Також знаменитість одягнула футболку. Акторка поєднала яскравий аутфіт із білими кросівками.

Ребрик доповнила look годинником. Біляве волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду. Також привертає увагу зваблива поза телеведучої та її проникливий погляд.



Лілія Ребрик у бірюзовому костюмі / Instagram / @liliia.rebrik