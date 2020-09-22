Советник американского президента Иванка Трамп продолжает выполнять свои обязанности. На днях она посетила Грузию, где побывала на заседании круглого стола.

Иванка Трамп является одной из представителей Дональда Трампа во время официальных встреч с иностранными государственными деятелями. На личной странице в инстаграме девушка рассказала, что с А. Г. Барром объявили о крупнейшей в истории США инвестиции в службу поддержки жертв торговли людьми на сумму свыше миллиона долларов.

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Торговля людьми – одно из страшных явлений, которое встречается в современном мире, борьба с которым требует помощи. В частности, речь идет о поддержке со стороны государства. Дочь президента США присоединилась к благотворительному делу и обратилась к пропавшим и незаконным жертвам торговли по всей стране.

Мы никогда не остановимся в поиске вас, мы не будем отдыхать, пока вы не получите справедливость!

– сказала Трамп.

Макияж Иванки Трамп

Советник Дональда Трампа побывала на встрече в черной блузке. Длинные белокурые волосы красавица уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж. Девушка нанесла идеальный тон, которым подчеркнула натуральную красоту. Чтобы сделать взгляд более выразительным, Иванка накрасила ресницы черной тушью. На губы нанесла матовую помаду нюдового цвета, которая добавила ее образу женственности.



Безупречный макияж Иванки Трамп / Фото Getty Images