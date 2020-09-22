Радниця американського президента Іванка Трамп продовжує виконувати свої обов'язки. Днями вона відвідала Грузію, де побувала на засіданні круглого столу.

Іванка Трамп є однією із представників Дональда Трампа під час офіційних зустрічей із іноземними державнми діячами. На особистій сторінці в інстаграмі дівчина розповіла, що з А. Г. Барром оголосили про найбільшу в історії США інвестицію в службу підтримки жертв торгівлі людьми на суму понад мільйонів доларів.

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Торгівля людьми – одне із страшних явищ, яке зустрічається у сучасному світі, боротьба з яким потребує допомоги. Зокрема, йдеться про підтримку з боку держави. Донька президента США долучилася до благодійної справи та звернулася до зниклих та незаконних жертв торгівлі по всій країні.

Ми ніколи не зупинимося у пошуку вас, ми не будемо відпочивати, поки ви не отримаєте справедливості!

– сказала Трамп.

Макіяж Іванки Трамп

Радниця Дональда Трампа побувала на зустрічі у чорній блузці. Довге біляве волосся красуня вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж. Дівчина нанесла ідеальний тон, яким підкреслила натуральну красу. Щоб зробити погляд виразнішим, Іванка нафарбувала вії чорною тушшю. На губи нанесла матову помаду нюдового кольору, що додала її образові жіночності.



Бездоганний макіяж Іванки Трамп / Фото Getty Images