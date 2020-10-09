Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой побывали в Великобритании с двухдневным официальным визитом. Супруги встретились с герцогами Кембриджскими, подписали несколько важных для Украины соглашений. Первая леди решила сделать несколько фотографий на память об этой поездке и одной из них уже поделилась с поклонниками.

На официальной странице в инстаграме Елена Зеленская опубликовала фото, где позирует на фоне Виндзорского замка. Она до сих пор находится под впечатлением от встреч в Великобритании и продолжает обнародовать чрезвычайно красивые кадры.

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Первая леди Украины предстала перед камерой на роскошном фоне. Позади нее видим всемирно известный Виндзорский замок, поражающий красотой.

Стильный look Елены Зеленской

Елена Зеленская выбрала для прогулки по Виндзору классический костюм черного цвета, состоящий из пиджака и брюк. Поверх костюма она надела длинный бежевый тренч. Такой трендовый look супруга президента соединила с белыми кроссовками. Она выглядела довольно стильно и молодежно. Образ первой леди гармонично соединился с атмосферой и местом фотографии.

Волосы Елена красиво уложила, они эффектно развевались на ветру. На лице она, вероятно, сделала нежный макияж в нюдовых оттенках.

"Спасибо за гостеприимство!" – написала в заметке Елена Зеленская.