Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою побували у Великобританії з дводенним офіційним візитом. Подружжя зустрілося з герцогами Кембриджськими, підписало декілька важливих для України угод. Перша леді вирішила зробити декілька світлин на пам'ять про цю поїздку і однією з них вже поділилася з шанувальниками.

На офіційній сторінці в інстаграмі Олена Зеленська опублікувала фото, де позує на тлі Віндзорського замку. Вона досі перебуває під враженням від зустрічей у Великій Британії і продовжує оприлюднювати надзвичайно красиві кадри.

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Перша леді України постала перед камерою на розкішному тлі. Позаду неї бачимо всесвітньо відомий Віндзорський замок, що вражає красою.

Стильний look Олени Зеленської

Олена Зеленська обрала для прогулянки Віндзором класичний костюм чорного кольору, що складався з піджака і штанів. Поверх костюму вона одягнула довгий бежевий тренч. Такий трендовий look дружина президента поєднала із білими кросівками. Вона виглядала досить стильно і молодіжно. Образ першої леді гармонійно поєднався з атмосферою і місцем фотографії.

Волосся Олена гарно вклала, воно ефектно майоріло на вітрі. На обличчі вона, ймовірно, зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках.

"Дякую за гостинність!", – написала в дописі Олена Зеленська.