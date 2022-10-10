Без света, газа и воды: какие вещи стоит иметь, чтобы согреться дома

Утром 10 октября Россия атаковала города Украины, кое-где нацеливаясь на объекты критической инфраструктуры. Предлагаем просмотреть, какие вещи нужно иметь дома, чтобы согреться, если исчезнет свет или газ.

10 октября Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, целившись по объектам критической инфраструктуры. В этом году осень и зима может быть намного сложнее прошлых лет, поэтому важно быть готовым к выключению света, воды или газа (но и верить в скорую победу Украины).

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Как согреться в частном доме

Частный дом обогреть немного легче, чем квартиру. Популярны сегодня буржуйки – металлические печи, которые были популярны в 20 веке. Однако с ними следует соблюдать правила безопасности – не прижимать к стене и установить на металл.

Если у вас установлен котел, он не будет работать без света. Поэтому можно приобрести генератор, работающий на топливе, но он может использоваться только на улице.

В случае исчезновения газа можно запастись газовыми баллонами или туристическими конфорками, на которых варят еду.

Обогреть квартиру

Чтобы согреться в многоквартирном доме, прежде всего стоит позаботиться о его утеплении в целом. Уменьшить выход тепла, проверить изоляцию окон.

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Буржуйки категорично запрещено использовать в квартирах. С электрообогревателями также следует соблюдать осторожность, ведь они потребляют много электроэнергии и могут быть слишком мощными для многоквартирных домов. Лучше сделать выбор в пользу инфракрасных панелей из керамики и стекла, пленочных обогревателей.

, что следует не забывать о наличии в вашем доме огнетушителя. Если вы будете использовать газовые или другие горелки, следует помнить о правилах безопасности. К тому же низкое напряжение может вызвать горение приборов.

Однако все это становится бесполезным, если исчезает свет. Если температура в помещении опускается ниже 16 градусов, воспользуйтесь теплыми и удобными для вас вещами. Их следует наслаивать, если это необходимо.

Не забывайте о хорошо согреваемом термобелье (особенно из натуральных тканей), флисовой и шерстяной одежде, термо- и плетеных носках. Если вы работаете на компьютере, наденьте перчатки без пальцев.

Если это ночь и очень холодно

Для комфортного сна можно запастись дополнительными натуральными обогревателями. Ими могут стать шерстяные или пуховые одеяла, а также спальный мешок – это удобно и хорошо сохраняет тепло. Пуховые или синтетические зимние спальники достаточно дорогие, но более надежные.

Если температура дома очень низкая – попробуйте разложить палатку. Его можно разложить на матрасе и залезть в теплый спальник.

Что нужно иметь с собой на случай отключения света

заряженный павербанк;

свечи;

спички;

зажигалки;

фонарик;

не электрическое радио;

вода (1,5 литра на человека);

продукты;

термос;

горелка (газовая, гелевая).

Какими продуктами стоит запастись – подробнее читайте здесь

Также подготовьте план Б на случай непредвиденных ситуаций. Например, вариант убежища у родственников или друзей. Главное – сохранять холодный ум и верить Вооруженным Силам.