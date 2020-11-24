После скандального интервью экс-супруги Владимира Остапчука новая избранница шоумена Кристина Горняк решила пролить свет на их отношения. Она рассказала, что Елена Войченко распространяет сплетни и пытается подорвать ее репутацию.

Более года назад 36-летний Владимир Остапчук объявил о разрыве с женой Еленой Войченко после 12 лет брака. За это время он успел найти новую любимую Кристину Горняк и жениться на ней. Однако тема развода до сих пор остается поводом для всех публичных высказываний экс-жены Остапчука. Вторая жена ведущего решила рассказать все подробности "закулисья" их личной жизни в инстаграм-сторис.

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Кристина Горняк обратилась к Елене Войченко

Кристина Горняк заявила, что больше года сохраняла нейтралитет в отношении всех скандальных заявлений Елены Войченко в свой адрес, однако после ее последнего интервью "Светской жизни" все же решила защищать личные границы и бороться с грязными обвинениями. Поэтому она обратилась к экс-супруге Владимира Остапчука в инстаграме, за которым, как утверждает Горняк, следит не только Войченко, но и ее подруги.

По словам избранницы шоумена, экс-супруга возлюбленного в течение года оскорбляла ее словесно, употребляя ненормативную лексику. Кроме того, Елена Войченко писала фолловерам Горняк, которых у нее более 52 тысяч, что нотариус "бесплодна проститутка".

Обращусь к тебе по имени, не так обычно, как обращаешься ко мне каждый день в течение года. Все свои сообщения Владимиру ты начинаешь словам твоя с*ка, шлюха, бл*дь, со*алка. Я это все терпела, потому что, наверное, я думала, что возможно тебе сложно и трудно – развод,

– объявила Кристина Горняк.

Она также опровергла заявления Елены Войченко о том, что именно нотариус разрушила их с Остапчуком семью. Напомним, экс-супруга шоумена объявила, что о романе мужа узнала из сообщений со словами "любимый", "дорогой", "давай наконец решай".

"Ты и я прекрасно знаем, что я не стала причиной вашего развода с Вовой, что я не отбила у тебя мужа. Но ты выбрала такой путь. Тебе легче переложить на меня ответственность. Но я не позволю на всю страну оговаривать меня, я не позволю на всю страну рассказывать, как я жила по твоим каким-то соображениям", – отметила Кристина Горняк.

Вторая жена Владимира Остапчука обратилась к Елене Войченко с просьбой прекратить собирать сплетни, придумывать истории о ее жизни и писать мужу "гадости" в надежде на то, что это разлучит пару. Она пожелала Войченко встретить достойного мужчину, который подарит ей любовь и гармонию.

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Кристина Горняк об отношениях с детьми Владимира Остапчука

В последнем интервью "Светской жизни" Елена Войченко заявила, что Владимир Остапчук выделяет мизерные суммы на содержание детей и покупает "по четыре вещи одежды". Однако Кристина Горняк сказала это и заявила, что они хорошо подружились с дочкой шоумена Эмилией и вместе ходят на шопинг. Кроме того, Войченко утверждает, что настаивает на общении Горняк с детьми, однако сама нотариус говорит обратное.

"Мне очень больно смотреть, когда Вова приходит домой и говорит, что в очередной раз Елена не дала детей, в очередной раз Елена вызвала полицию, когда я приехал в садик или в школу и захотел погулять с детьми. Я надеюсь, что придет то время, когда ты поймешь, что я не враг твоим детям, что я к ним прекрасно отношусь", – рассказала жена Остапчука.

Она выразила надежду, что Елена Войченко опомнится и откажется от "плана потопа" бывшего мужа, а все они заживут мирно.