Украинский блогер, жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова активно диктует тренды своим поклонницам. Знаменитость в очередной раз показала вариант стильного образа, который подойдет для жаркой и прохладной погоды.

Даша Квиткова чуть ли не ежедневно делает публикации на личной странице в инстаграме, где показывает варианты стильных аутфитов, которые подойдут для любой погоды. У нее замечательный вкус в одежде и для многих девушек она пример того, как одеваться, чтобы всегда выглядеть эффектно.

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Образ Даши Квитковой

На последней фотографии, которую блогер распространил в своем профиле, она позирует в летнем наряде, который будет актуальным не только в жаркие, но и прохладные дни. Даша надела короткий белый топ и синие джинсы с высокой посадкой. Стройную талию девушка подчеркнула с помощью оригинального ремня коричневого цвета. Дополнила аутфит удлиненным коричневым пиджаком. Среди аксессуаров Квиткова выбрала яркую сумку, минималистичную подвеску и серьги. Волосы она собрала в пучок и сделала макияж с акцентом на губах.

Привлекает внимание также поза Даши. Она оперлась одним локтем на тротуар и, закрыв глаза, подняла голову.

"Друзья познаются... В счастье или в беде?", – написала под фото знаменитость.



Стильный образ Даши Квитковой / Instagram / @kvittkova