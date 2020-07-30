Українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова активно диктує тренди своїм прихильницям. Знаменитість вкотре показала варіант стильного образу, який підійде для спекотної та прохолодної погоди.

Даша Квіткова ледь не щодня робить публікації на особистій сторінці в інстаграмі, де показує варіанти стильних аутфітів, що підійдуть для будь-якої погоди. Вона має чудовий смак в одязі та для багатьох дівчат є прикладом того, як одягатися, щоб завжди виглядати ефектно.

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Образ Даші Квіткової

На останній світлині, яку блогерка поширила у своєму профілі, вона позує у літньому вбранні, що буде актуальним не лише у спекотні, а й прохолодні дні. Даша одягнула короткий білий топ та сині джинси із високою посадкою. Струнку талію дівчина підкреслила за допомогою оригінального ременя коричневого кольору. Доповнила аутфіт подовженим коричневим піджаком. Серед аксесуарів Квіткова обрала яскраву сумку, мінімалістичну підвіску та сережки. Волосся вона зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.

Привертає увагу також поза Даші. Вона сперлась одним ліктем на тротуар та, заплющивши очі, підняла голову.

"Друзі пізнаються… У щасті чи в біді?", – написала під фото знаменитість.



Стильний образ Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova