Блогерка, дружина українського телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова активно диктує тренди український модницям. Цього разу вона показала варіант аутфіту, який підійде для теплої та прохолодної погоди.

Дівчина поділилася світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово показувала варіанти різноманітних актуальних аутфітів і активно продовжує це робити. Даша також є однією із найпопулярніших блогерів, які своїми публікаціями надихають підписників.

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На черговому фото знаменитість зображена у короткому білому топі, поверх якого одягнула чорний піджак. Ймовірно, вона поєднала таке вбрання із цікавим та не менш стильним низом. Шию Квіткової прикрашала довга підвіска. На обличчі вона зробила легкий макіяж із нюдовою помадою на губах.

Даша – це та людина, яка постійно ділиться позитивною енергетикою. Вона часто усміхається та заряджає своїх шанувальників чудовим настроєм на весь день. Навіть на цій фотографії на зображена щасливою, а кучеряве волосся спадає на обличчя. У публікації дівчина зазначила, що за структурою її волосся кучеряве, проте їй більше подобається пряме.

Також вона запитала підписниць, який тип волосся у них. Користувачі мережі залишають свої коментарі, відповідають на питання Даші та висловлюють компліменти.

Літній look Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova