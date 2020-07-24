Блогер, жена украинского телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова активно диктует тренды украинским модницам. На этот раз она показала вариант аутфита, который подойдет для теплой и прохладной погоды.

Девушка поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. Она неоднократно показывала варианты разнообразных актуальных аутфитов и активно продолжает это делать. Даша также является одной из самых популярных блогеров, которые своими публикациями вдохновляют подписчиков.

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На очередном фото знаменитость изображена в коротком белом топе, поверх которого надела черный пиджак. Вероятно, она соединила такой наряд с интересным и не менее стильным низом. Шею Квитковой украшала длинная подвеска. На лице она сделала легкий макияж с нюдовой помадой на губах.

Даша – это тот человек, который постоянно делится положительной энергетикой. Она часто улыбается и заряжает своих поклонников отличным настроением на весь день. На этой фотографии она изображена счастливой, а вьющиеся волосы спадают на лицо. В публикации девушка отметила, что по структуре ее волосы вьющиеся, однако ей больше нравятся прямые.

Также она спросила подписчиц, какой тип волос у них. Пользователи сети оставляют свои комментарии, отвечают на вопросы Даши и высказывают комплименты.



Летний look Даши Квитковой / Instagram / @kvittkova