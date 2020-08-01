Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым решилась отправиться в заграничное путешествие. Чета отдыхает в солнечной Турции, где Катя уже успела похвастаться безупречным летним образом, который прекрасно подойдет для похода на пляж или прогулки.

Катя Осадчая на личной странице в инстаграме опубликовала несколько фото, которые сделала перед тем, как пошла принимать солнечные ванны на пляже. Она с нетерпением ждала летнего отпуска, поэтому наслаждается теплыми днями на побережье Средиземного моря.

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Знаменитость позировала на фоне белой стены с синими окнами, в которых отражалось бескрайнее море. На лице Кати сияет улыбка. В сообщении она отметила, что не понимает, почему чемодан с летней одеждой всегда очень тяжелый. Она постоянно пытается сделать его компактнее и не брать с собой много вещей, однако все равно в путешествие отправляется с большим багажом.

Пляжный образ Кати Осадчей

Для похода на пляж телеведущая выбрала эффектный сарафан с длинными рукавами и на тонких бретельках. Верх наряда был украшен цветочным орнаментом. Из-под одежды выглядывал купальник-бандо черного цвета. Такой аутфит звезда соединила с белой обувью.

Внимание привлекают аксессуары, которыми Осадчая дополнила образ. Она надела соломенную шляпу с золотой цепочкой, а в руке держала большую соломенную сумку. Конечно, не забыла и о солнцезащитных очках. Колоритный образ едва ли не каждому напомнил поездку на море и перенес в то время, когда можно было насладиться летним солнышком на пляже.

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