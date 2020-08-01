Українська телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим наважилися відправитися у закордонну подорож. Подружжя відпочиває у сонячній Туреччині, де Катя вже встигла похизуватися бездоганним літнім образом, який чудово підійде для походу на пляж чи прогулянки.

Катя Осадча на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала декілька фото, які зробила перед тим, як пішла приймати сонячні ванни на пляжі. Вона з нетерпінням чекала на літню відпустку, тому насолоджується теплими днями на узбережжі Середземного моря.

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Знаменитість позувала на тлі білої стіни із синіми вікнами, у яких відображалося безмежне море. На обличчі Каті сяє усмішка. У дописі вона зазначила, що не розуміє, чому валіза з літнім одягом завжди дуже важка. Вона постійно намагається зробити її компактнішою та не брати з собою багато речей, проте все одно у мандри відправляється з великим багажем.

Пляжний образ Каті Осадчої

Для походу на пляж телеведуча обрала ефектний сарафан із довгими рукавами і на тонких бретелях. Верх вбрання був прикрашений квітковим орнаментом. З-під одягу визирав купальник-бандо чорного кольору. Такий аутфіт зірка поєднала із білим взуттям.

Увагу привертають аксесуари, якими Осадча доповнила образ. Вона одягнула солом'яний капелюх із золотим ланцюгом, а у руці тримала велику солом'яну сумку. Звісно, що не забула і про сонцезахисні окуляри. Колоритний образ ледь не кожному нагадав поїздку на море і переніс у той час, коли можна було насолодитися літнім сонечком на пляжі.

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