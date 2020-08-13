Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер продолжает посещать своей обувной бутик. На днях папарацци сфотографировали там актрису вместе с дочерью.

Знаменитость в очередной раз оделась в стиле Кэрри Брэдшоу, которую сыграла в культовой ленте. Вместе с ней в бутике была 11-летняя дочь Табита, которая изрядно привлекла внимание поклонников Сары.

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Образ Сары Джессики Паркер

Актриса продемонстрировала безупречный летний образ. Она пришла в бутик в красивом белом платье, которое внизу было красиво задекорировано. Стройную талию звезда подчеркнула с помощью тонкого ремешка. Объемные рукава с декором добавляли ауфиту нежности. Стильный look Сара Джессика соединила с черными босоножками на каблуке. Среди аксессуаров ее образ дополняли солнцезащитные очки, большое ожерелье, браслеты и черная сумочка через плечо с ремешком цвета фуксии.

Длинные волосы Сара распустила и уложила в естественные локоны. На лице она сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса, то голливудская селебрити не забывает о средствах защиты. Она завершила летний аутфит стильной маской черного цвета с пайетками.



Сара Джессика Паркер в белом платье / Фото: Getty Images

Дочь Сары Джессики изображена рядом со звездной мамой в белой футболке и коротких желтых шортах. На лице у нее также была защитная маска.



Сара Джессика Паркер с дочкой / Фото: Getty Images