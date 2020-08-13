Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер продовжує навідуватися до свого взуттєвого бутика. Днями папараці зазнімкували там акторку разом із донькою.

Знаменитість вкотре одягнулася у стилі Керрі Бредшоу, яку зіграла у культовій стрічці. Разом із нею у бутику була 11-річна донька Табіта, що неабияк привернуло увагу шанувальників Сари.

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Образ Сари Джессіки Паркер

Акторка продемонструвала бездоганний літній образ. Вона прийшла у бутик у красивій білій сукні, що внизу була красиво задекорована. Струнку талію зірка підкреслила за допомогою тонкого ремінця. Об'ємні рукави з декором додавали ауфіту ніжності. Стильний look Сара Джессіка поєднала із чорними босоніжками на підборах. Серед аксесуарів її образ доповнювали сонцезахисні окуляри, велике намисто, браслети та чорна сумочка через плече, що мала ремінець кольору фуксії.

Довге волосся Сара розпустила та вклала у природні локони. На обличчі вона зробила виразний макіяж з акцентом на очах. Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то голлівудська селебріті не забуває про засоби захисту. Вона завершила літній аутфіт стильною маскою чорного кольору з паєтками.



Сара Джессіка Паркер у білій сукні / Фото: Getty Images

Донька Сари Джессіки зображена поруч із зірковою матусею у білій футболці та коротких жовтих шортах. На обличчі вона також мала захисну маску.



Сара Джессіка Паркер з донькою / Фото: Getty Images