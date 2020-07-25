Дочь американского президента и его советник неизменно поражает публику безупречными образами на официальных мероприятиях. Иванка Трамп в очередной раз удачно совместила деловой стиль с последними трендами. Для выхода она выбрала белое легкое платье, которое дополнила кожаным поясом.

После мощной волны коронавируса в США американцы постепенно возвращаются к привычному ритму жизни, а представители правительства – к выполнению обязанностей. Так, Иванка Трамп вместе с сенатором Кори Гарднером наведалась в детское учреждение в Колорадо, чтобы пообщаться с работниками и родителями. На личной странице в инстаграме она показала, как прошла встреча.

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К вспышке COVID-19 почти 12 миллионов детей в возрасте до 5 лет находились в детских садах. Поэтому безопасное восстановление работы учреждений для детей является важным условием процветания страны, ведь только так их родители смогут вернуться к полноценной работе.

Образ Иванки Трамп

Для официального визита дочь президента выбрала безупречное белое платье длины миди с рукавами-фонариками. Наряд на пуговицах по всей длине, закрытым декольте и юбкой свободного цвета она соединила с широким кожаным поясом черного цвета. Он идеально гармонировал с босоножками на платформе.

Традиционно защитную маску Иванка Трамп также выбрала в соответствии с основными цветами образа. На этот раз на ее лице была белая маска. Привычная укладка и дневной макияж довершили ее вид.



Иванка Трамп в белом платье с кожаным поясом / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп в белом платье с кожаным поясом / Instagram / @ivankatrump