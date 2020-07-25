Донька американського президента та його радниця незмінно приголомшує публіку бездоганними образами на офіційних заходах. Іванка Трамп вкотре вдало поєднала діловий стиль з останніми трендами. Для виходу вона обрала білу легку сукню, яку доповнила шкіряним поясом.

Після потужної хвилі коронавірусу в США американці поступово повертаються до звичного ритму життя, а представники удяру – до виконання обов'язків. Так, Іванка Трамп разом з сенатором Корі Гарднером навідалась до дитячого закладу в Колорадо, аби поспілкуватися з працівниками та батьками. На особистій сторінці в інстаграмі вона показала, як минула зустріч.

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До спалаху COVID-19 майже 12 мільйонів дітей віком до 5 років перебували у дитячих садках. Тому безпечне відновлення роботи закладів для дітей є важливою умовою процвітання країни, адже лише так їхні батьки зможуть повернутися до повноцінної роботи.

Образ Іванки Трамп

Для офіційного візиту донька президента обрала бездоганну білу сукню довжини міді з рукавами-ліхтариками. Вбрання на ґудзиках по всій довжині, закритим декольте та спідницею вільного кольору вона поєднала з широким шкіряним поясом чорного кольору. Він ідеально гармоніював з босоніжками на платформі.

Традиційно захисну маску Іванка Трамп також обрала відповідно до основних кольорів образу. Цього разу на її обличчі була біла маска. Звична укладка та денний макіяж довершили її вигляд.



Іванка Трамп у білій сукні зі шкіряним поясом / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп у білій сукні зі шкіряним поясом / Instagram / @ivankatrump