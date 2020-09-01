На днях австралийская поп-певица Кайли Миноуг продемонстрировала изысканное платье от украинского дизайнера. Она в очередной раз доказывает, что одежда от украинских дизайнеров уверенно выходит на мировую арену.

Автралийская звезда начала нулевых поделилась фото в платье от украинского дизайнера на своей инстаграм-странице. Она удивила поклонников, поскольку такой наряд был редкостью для певицы. Кайли охотнее выбирала мини-юбки, которые сочетала с блестящим нарядом.

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Миноуг позировала на фоне белой стены, опершись на тумбу. Она надела нюдовое платье, отделанное белым плиссе. Образ звезда дополнила белыми босоножками энкл-стреп. Кайли держала в руке белый цветок, добавив look загадочности.

У нас приобрели вещи в начале августа на съемки для Кайли и дальше оставалось только надеяться и ждать – как это обычно происходит со съемками звезд мирового масштаба. Но вчера вечером, когда мы увидели фото нашей музы в нашем платье – танцевала вся команда!

– рассказала дизайнер.

Надя Дзяк призналась, что является большой фанаткой Кайли Миноуг, а ее мечта стала реальностью. Она даже держит два диска с ее музыкой в своем автомобиле.