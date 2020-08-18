Американская хип-хоп исполнительница часто щеголяет стильными и провокационными образами. На этот раз для своего look звезда выбрала платье от украинского бренда.

27-летняя рэперша в своем инстаграме выложила новое фото, где она одета в наряд от бренда Natasha Zinko. Наташа Зинько – украинско-британский модельер, которая работает в Лондоне.

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Яркий look хип-хоп исполнительницы

Звезда надела разноцветное короткое платье-платок с V-образной горловиной. Оно удачно подчеркивает ее талию и пышные формы. К слову, цена такого наряда составляет 920 евро.

Знаменитость сделала экстравагантный макияж с розовыми тенями и длинными стрелками. Губы Cardi B накрасила нюдовою помадой и обвела контур количневим карандашом. Артистка заплела длинную косу, добавляя в нее яркие платки, которые сочетаются с платьем. Образ завершают серьги-кольца, белые босоножки и розовая сумка от бренда Hermes.



Cardi B в платье от украинского дизайнера / Instagram / @iamcardib



Cardi B в платье от украинского дизайнера / Instagram / @iamcardib

Напомним, ранее Cardi B выпустила клип на песню WAP с рэпершей Megan Thee Stallion, в котором также снялась Кайли Дженнер. Видео набрало больше 100 миллионов просмотров.