Американська хіп-хоп виконавиця часто хизується стильними та провокативними образами. Цього разу для свого look зірка вибрала сукню від українського бренду.

27-річна реперка у своєму інстаграмі виклала нове фото, де вона одягнена у вбрання від бренду Natasha Zinko. Наташа Зінько – українсько-британська модельєрка, що працює в Лондоні.

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Яскравий look хіп-хоп виконавиці

Зірка вдягнула різнокольорову коротку сукню-хустку з V-подібною горловиною. Вона вдало підкреслює її талію та пишні форми. До слова, ціна такого вбрання становить 920 євро.

Знаменитість зробила екстравагантний макіяж з рожевими тінями і довгими стрілками. Губи Cardi B нафарбувала нюдовою помадою та обвела контур количневим олівцем. Артистка заплела довгу косу, додаючи в неї яскраві хустинки, що яскраво поєднуються з сукнею. Образ завершують сережки-кільця, білі босоніжки та рожева сумка від бренду Hermes.



Cardi B в сукні від української дизайнерки / Instagram / @iamcardib

Cardi B в сукні від української дизайнерки / Instagram / @iamcardib

Нагадаємо, раніше Cardi B випустила кліп на пісню WAP з реперкою Megan Thee Stallion, в якому також знялась Кайлі Дженнер. Відео набрало більше 100 мільйонів переглядів.