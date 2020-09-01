Днями австралійська поп-співачка Кайлі Міноуг продемострувала вишукану сукню від української дизайнерки Nadya Dzyak. Вона вкотре доводить, що вбрання від українських дизайнерів впевнено виходить на світову арену.

Автралійська зірка початку нульових поділилась фото у сукні від української дизайнерки на своїй інстаграм-сторінці. Вона здивувала шанувальників, оскільки таке вбрання було рідкістю для співачки. Кайлі радше обирала мініспідниці, які поєднувала з блискучим вбранням.

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Міноуг позувала на тлі білої стіни, обпершись на тумбу. Вона вдягнула нюдову сукню, оздоблену прозорим пліссе. Образ зірка доповнила білими босоніжками енкл-стреп. Кайлі тримала в руці білу квітку, додавши look загадковості.

У нас придбали речі на початку серпня на знімання для Кайлі й далі залишалося лише сподіватися й чекати — як це зазвичай відбувається з фільмуванням зірок світового масштабу. Але вчора ввечері, коли ми побачили фото нашої музи в нашій сукні — танцювала вся команда!

– розповіла дизайнерка.

Надя Дзяк зізналася, що є великою фанаткою Кайлі Міноуг, а її мрія стала реальністю. Вона навіть тримає два диски з її музикою в своєму автомобілі.