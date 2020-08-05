Советник американского президента Иванка Трамп в очередной раз очаровала сеть нежным образом. Для мероприятия, которое состоялось на днях в Белом доме, дочь Дональда Трампа выбрала изысканное платье с цветочным принтом.

В восточной комнате Белого дома состоялась церемония подписания "Закона о великой Америке на открытом воздухе". На этом мероприятии в Вашингтоне присутствовал Дональд Трамп. Он выступил с речью. Также перед собравшимися предстала его дочь. Иванка появилась на публике в романтическом аутфите.

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Образ Иванки Трамп

Для мероприятия помощница главы Соединенных Штатов Америки выбрала закрытое платье белого цвета длины миди с цветочным принтом. Такой наряд от знаменитого французского бренда Andrew Gn очаровал всех. Стройную талию девушка подчеркнула с помощью пояса в тон платья. Трамп в очередной раз показала свой вкус в одежде и продемонстрировала безупречный look.

Иванка Трамп в платье с цветочным принтом / Фото: Getty Images

Волосы Иванка уложила ровно, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах. С помощью этих штрихов она завершила свой элегантный аутфит и подчеркнула натуральную красоту.

Романтический образ Иванки Трамп / Фото: Getty Images

Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, Иванка не появляется на событиях без защитной маски на лице. Она на собственном примере показывает, что опасность инфицирования никуда не исчезла и коронавирусная болезнь может поразить каждого. Поэтому необходимо заботиться о себе и соблюдать установленные правила безопасности. Маску девушка сняла перед выступлением.

Иванка Трамп в голубой защитной маске / Фото: Getty Images