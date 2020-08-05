Радниця американського президента Іванка Трамп вкотре зачарувала мережу ніжним образом. Для заходу, який відбувся днями у Білому домі, донька Дональда Трампа обрала вишукану сукню із квітковим принтом.

У східній кімнаті Білого дому відбулася церемонія підписання "Закону про велику Америку на відкритому повітрі". На цьому заході у Вашингтоні був присутній Дональд Трамп. Він виступив із промовою. Також перед присутніми постала його донька. Іванка з'явилася на публіці в романтичному аутфіті.

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Образ Іванки Трамп

Для заходу помічниця глави Сполучених Штатів Америки обрала закриту сукню білого кольору довжини міді з квітковим принтом. Таке вбрання від знаменитого французького бренду Andrew Gn зачарувало усіх. Струнку талію дівчина підкреслила за допомогою поясу в тон сукні. Трамп вкотре показала свій смак в одязі та продемонструвала бездоганний look.



Іванка Трамп у сукні з квітковим принтом / Фото: Getty Images

Волосся Іванка вклала рівно, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах. За допомогою цих штрихів вона завершила свій елегантний аутфіт та підкреслила натуральну вроду.



Романтичний образ Іванки Трамп / Фото: Getty Images

Оскільки пандемія коронавірусу досі триває, то Іванка не з'являється на подіях без захисної маски на обличчі. Вона на власному прикладі показує, що небезпека інфікування нікуди не зникла і коронавірусна хвороба може вразити кожного. Тому необхідно дбати про себе і дотримуватися встановлених правил безпеки. Маску дівчина зняла перед виступом.



Іванка Трамп у блакитній захисній масці / Фото: Getty Images