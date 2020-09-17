Популярная украинская исполнительница Тина Кароль готовится к премьере нового альбома "Найти своих", которая состоится уже завтра. Перед этим выдающимся событием в карьере звезда позировала в роскошной фотосессии, где предстала в образе ангела.

Тина Кароль поделилась эффектным кадром на личной инстаграм-странице. Каждая публикация в ее профиле вызывает активные обсуждения среди почти двухмиллионной аудитории подписчиков, а также быстро разлетается по сети.

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Артистка не боится экспериментировать с образами, примерять разные наряды, перевоплощаться, выходить из зоны комфорта. Однако она умеет в любом наряде подчеркнуть прелести своего роскошного тела, похвастаться сексуальностью и привлекательностью.

Тина Кароль в образе ангела

Перед релизом нового альбома Тина поделилась фотографией, на которой позирует с огромными белыми крыльями за спиной. Она одета в довольно пикантный look: пиджак на голое тело и белые брюки. Верх также имел обольстительное декольте и подчеркнул пышный бюст знаменитости.

Волосы Кароль уложила в роскошные локоны, которые добавили ее образу еще большей сексуальности. На лице она сделала насыщенный макияж в коричевих оттенках с акцентом на глазах и матовой помадой на губах. Привлекает внимание проницательный взгляд Тины, которым она манит к себе.