Популярна українська виконавиця Тіна Кароль готується до прем'єри нового альбому "Найти своих", яка відбудеться вже завтра. Перед цією визначною подією у кар'єрі зірка позувала у розкішній фотосесії, де постала в образі ангела.

Тіна Кароль поділилася ефектним кадром на особистій інстаграм-сторінці. Кожна публікація у її профілі викликає активні обговорення серед майже 2-мільйонної аудиторії підписників, а також швидко розлітається мережею.

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Артистка не боїться експериментувати із образами, приміряти різні вбрання, перевтілюватися, виходити з зони комфорту. Проте вона вміє у будь-якому вбранні підкреслити принади свого розкішного тіла, похизуватися сексуальністю та привабливістю.

Тіна Кароль в образі ангела

Перед релізом нового альбому Тіна поділилася світлиною, на якій позує із величезними білими крилами за плечима. Вона одягнена у досить пікантний look: піджак на оголене тіло та білі штани. Верх також мав звабливе декольте і підкреслив пишний бюст знаменитості.

Волосся Кароль вклала у розкішні локони, які додали її образові ще більшої сексапільності. На обличчі вона зробила насичений макіяж у коричевих відтінках з акцентом на очах та матовою помадою на губах. Неябияк привертає увагу проникливий погляд Тіни, яким вона манить до себе.