Жена Владимира Остапчука – Кристина Горняк похвасталась красивым аутфитом. Она позировала в осеннем парке и очаровала безупречным внешним видом.

После свадьбы с ведущим и шоуменом Владимиром Остапчуком к Кристине Горняк приковано особое внимание публики. Она часто предстает в центре внимания СМИ. В частности, интересными являются публикации девушки на ее личной странице в инстаграме.

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Кристина позировала на фоне невероятно красивого осеннего леса или парка. Судя по геологации, фотография была сделана в одном из роскошных гостиничных комплексов, что на Львовщине. Вместе с мужем она провела несколько дней во Львове. Пара отдыхала в этом древнем городе.

Осенний look Кристины Горняк

Горняк предстала перед камерой в стильном костюме белого цвета. Одеяние состояло из широких брюк и кофты. Стройную талию звездная жена подчеркнула с помощью белого пояса, который был в комплекте с костюмом. Такой look она соединила с обувью в тон.

Недавно Кристина сменила прическу. Теперь короткие волосы Горняк уложила ровно. На лицо она не наносила макияж и показала натуральную красоту.



Кристина Горняк в белом костюме / Instagram / @kristygor