Дружина Володимира Остапчука – Христина Горняк похизувалася красивим аутфітом. Вона позувала в осінньому парку та зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом.

Після весілля з ведучим і шоуменом Володимиром Остапчуком до Христини Горняк прикута особлива увага публіки. Вона часто постає в центрі уваги ЗМІ. Зокрема, цікавими є публікації дівчини на її особистій сторінці в інстаграмі.

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Христина позувала на тлі неймовірно красивого осіннього лісу або парку. Судячи з геологації, світлина була зроблена в одному з розкішних готельних комплексів, що на Львівщині. Разом із чоловіком вона провела декілька днів у Львові. Пара відпочивала в цьому стародавньому місті.

Осінній look Христини Горняк

Горняк постала перед камерою у стильному костюмі білого кольору. Вбрання складалося з широких штанів і кофти. Струнку талію зіркова дружина підкреслила за допомогою білого пояса, що був у комплекті з костюмом. Такий look вона поєднала з взуттям в тон.

Нещодавно Христина змінила зачіску. Тепер коротке волосся Горняк вклала рівно. На обличчя вона не наносила макіяж та показала натуральну вроду.



Христина Горняк у білому костюмі / Instagram / @kristygor