Популярная певица Наталья Могилевская продолжает поражать поклонников несравненными аутфитами. Звезда поделилась ярким видео со съемок нового сезона программы "Лига смеха", где покрасовалась красивым нарядом.

После длительного пребывания на карантине, записи нового альбома и других творческих достижений, Наталья также вернулась к работе на телевидении. В частности, артистка заняла тренерское кресло одного из самых популярных развлекательных шоу в современном телевизионном пространстве "Лига смеха". На личной странице в инстаграме исполнительница поделилась эффектным видео.

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Наталья предстала перед камерой в соблазнительном костюме. Ее look состоял из широких брюк и оригинальной блузки. Верх обнажил соблазнительные плечи певицы и сделал акцент на декольте. Объемные рукава добавляли особого шарма. Могилевская соединила аутфит с обувью на высоком каблуке.

Блондинка уложила волосы в легкие локоны. Из аксессуаров она дополнила образ стильной длинной серьгой. На лице звезда сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

В заметке наталья отметила, что приветствует "Лигу смеха" на Певческом поле. Вероятно, из-за опасности инфицирования коронавирусом и карантина, съемки нового сезона программы проводят на открытом пространстве. Таким образом можно максимально соблюсти все правила безопасности, в частности социальную дистанцию.