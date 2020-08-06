Популярна співачка Наталія Могилевська продовжує вражати прихильників незрівнянними аутфітами. Зірка поділилася яскравим відео зі зйомок нового сезону програми "Ліга сміху", де покрасувалася красивим вбранням.

Після тривалого перебування на карантині, запису нового альбому та інших творчих досягнень, Наталія також повернулася до роботи на телебаченні. Зокрема, артистка зайняла тренерське крісло одного із найпопулярніших розважальних шоу у сучасному телевізійному просторі "Ліга сміху". На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця поділилася ефектним відео.

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Наталія постала перед камерою у звабливому костюмі. Її look складався із широких штанів та оригінальної блузки. Верх оголив спокусливі плечі співачки та зробив акцент на декольте. Об'ємні рукави додавали особливого шарму. Могилевська поєднала аутфіт із взуттям на високих підборах.

Білявка вклала волосся у легенькі локони. Серед аксесуарів вона доповнила образ стильною довгою сережкою. На обличчі зірка зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

У дописі наталія зазначила, що вітає "Лігу сміху" на Співочому полі. Ймовірно, через небезпеку інфікування коронавірусом і карантин, зйомки нового сезону програми проводять на відкритому просторі. Таким чином можна максимально дотриматися усіх правил безпеки, зокрема соціальної дистанції.