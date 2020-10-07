Знаменитая украинская певица Тина Кароль по случаю выхода нового альбома "Найти своих" дала концерт в студии радиостанции Хит FM. Звезда исполняла хиты в безупречном осеннем образе и показала естественную красоту, появившись перед камерами без косметики.

Во время длительного карантина популярными стали онлайн-концерты, которые давали известные артисты по всему миру. Попдива Тина Кароль уже вернулась к гастролям, однако на днях выступила с концертом в студии. Видео она показала в своем инстаграм-профиле.

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Певица 18 сентября презентовала музыкальный альбом "Найти своих" и обнародовала удивительный клип-трилогию с одноименным названием. Треки с нового альбома она спела вживую на радиостанции Хит FM под сопровождение музыкантов.

Образ Тины Кароль

Звезда выбрала идеальный look, который передавал домашнюю атмосферу. Уюта добавляли и мягкие игрушки – пушистые белые медведи и чашка кофе. Отметим, что Тина Кароль выглядела максимально естественно, ведь отказалась от эффектного макияжа и роскошной укладки.

Артистка предстала в белом худи оверсайз, которое выпустила в коллаборации с брендом Dream team и посвятила выходу альбома "Найти своих". Наряд украшает голубая вышивка с изображением Тины Кароль, которую для обложки создал скульптор Владимир Цисарик. Под худи она надела элегантное белое платье свободного покроя длины макси.

Отметим, что такое сочетание является настоящим трендом этого сезона. Безупречный образ Тина Кароль довершила босоножками на высоком каблуке нюдового цвета.