Знаменита українська співачка Тіна Кароль з нагоди виходу нового альбому "Найти своих" дала концерт у студії радіостанції Хіт FM. Зірка виконувала хіти у бездоганному осінньому образі та показала природну красу, з'явившись перед камерами без косметики.

Під час тривалого карантину популярними стали онлайн-концерти, які давали відомі артисти по всьому світу. Попдіва Тіна Кароль вже повернулась до гастролей, однак днями виступила з концертом у студії. Відео вона показала у своєму інстаграм-профілі.

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18 вересня презентувала музичний альбом "Найти своих" співачка та оприлюднила дивовижний кліп-трилогію з однойменною назвою. Треки з нового альбому вона заспівала наживо на радіостанції Хіт FM під супровід музикантів.

Образ Тіни Кароль

Зірка обрала ідеальний look, який передавав домашню атмосферу. Затишку додавали й м'які іграшки – пухнасті білі ведмеді – та горнятко кави. Зауважимо, що Тіна Кароль виглядала максимально природно, адже відмовилась від ефектного макіяжу та розкішної укладки.

Артистка постала у білому худі оверсайз, яке випустила в колаборації з брендом Dream team і присвятила виходу альбому "Найти своих". Вбрання прикрашає блакитна вишивка з зображенням Тіни Кароль, яку для обкладинки створив скульптор Володимир Цісарик. Під худі вона одягла елегантну білу сукню вільного крою довжини максі.

Зауважимо, що таке поєднання є справжнім трендом цього сезону. Бездоганний образ Тіна Кароль довершила босоніжками на високих підборах нюдового кольору.