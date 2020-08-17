Популярная украинская исполнительница Настя Каменских неизменно поражает публику безупречными образами. Она в который раз предстала перед камерой в обольстительном look, с которого обычно начинается ее день.

Артистка обнародовала эффектное фото на личной инстаграм-странице. Она обратилась к более 5-миллионной аудитории подписчиков и призвала не терять время и использовать его для реализации своих планов, ведь новая неделя – новые возможности.

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Успешная исполнительница выглядит безупречно в любом месте и в любое время. Она уверена в себе, своей красоте и не стесняется появляться перед камерой без макияжа и в домашней одежде.

Настя опубликовала снимок, где запечатлена в собственном доме после того, как приняла ванну. Звезда надела красивый белый халат, а на голове закрутила полотенце. Оригинальным дополнением утреннего look стали изысканные серьги с изумрудными камнями. На пальце NK было роскошное кольцо, а в руке держала чашку. На лицо исполнительница не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой. Она мило улыбалась и пожелала всем продуктивной недели.

"Доброе утро! Новая неделя – новый старт и возможность начать с чистого листа! Эта неделя может стать захватывающей, продуктивной и приблизить нас к своим целям. Все зависит от нас самих! Поэтому сделаем эту неделю крутой и незабываемой! Верю, что все получится! Успехов", – написала NK.

Настя Каменских продемонстрировала утренний образ / Instagram / @kamenskux