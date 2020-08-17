Популярна українська виконавиця Настя Каменських незмінно вражає публіку бездоганними образами. Вона вкотре постала перед камерою у звабливому look, з якого зазвичай починається її день.

Артистка оприлюднила ефектне фото на особистій інстаграм-сторінці. Вона звернулася до понад 5-мільйонної аудиторії підписників та закликала не втрачати час і використовувати його задля реалізації своїх планів, адже новий тиждень – нові можливості.

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Успішна викконавиця виглядає бездоганно будь-де та будь-коли. Вона впевнена у собі, своїй красі та не соромиться поставати перед камерою без макіяжу та у домашньому одязі.

Настя поширила знімок, де зображена у власному будинку після того, як прийняла ванну. Зірка одягнула красивий білий халат, а на голові закрутила рушник. Оригінальним доповненням ранкового look стали вишукані сережки із смарагдовим камінням. На пальці NK мала розкішну каблучку, а у руці тримала чашку. На обличчя виконавиця не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою. Вона мило усміхалася та побажала усім продуктивното тижня.

"Доброго ранку! Новий тиждень – новий старт і можливість розпочати з чистого аркуша! Цей тиждень може стати захоплюючим, продуктивним і наблизити нас до своїх цілей. Все залежить від нас самих! Тому зробімо цей тиждень крутим та незабутнім! Вірю, що все вийде! Успіхів", – написала NK.



Настя Каменських продемонструвала ранковий образ / Instagram / @kamenskux