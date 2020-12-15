Испанская королева Летиция в очередной раз отправилась в рабочую поездку. На этот раз она отправилась в Гондурас. Ее Величество выбрала для командировки комфортную одежду.

Во вторник, 15 декабря, королева Летиция прибыла на авиабазу Коронель Эктора Монкада (Ла-Сейба). Именно оттуда началась ее гуманитарная поездка в Гондурас. Конечно, без внимания общественности не остался аутфит королевы.

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Ее Величество отправилась в Гондурас, чтобы из первых уст узнать о ситуации в стране после разрушений, вызванных ураганами Эта и Йота, а также передать солидарность испанского народа. В рейсе вместе с Летицией будет часть гуманитарной помощи. В частности, королева повезет в Гондурас экспресс-тесты на коронавирус. За время этого визита планируют доставить в страну большое количество необходимых для жизни вещей.

Образ королевы Летиции

На авиабазу 48-летняя Ее Величество прибыла в белой рубашке и светло-бежевых брюках. Поверх рубашки она надела жилет красного цвета. Комфортную одежду королева соединила с ботинками в тон брюкам на шнуровке.

Волосы Летиция вложила в локоны и собрала в высокий хвост. На лице она сделала легкий повседневный макияж, а также надела защитную маску. Поскольку в мире продолжается пандемия COVID-19, то Ее Величество не появляется на публике без средств защиты.



Королева Летиция в красном жилете / Фото Getty Images



Королева Летиция перед поездкой в Гондурас / Фото Getty Images