Королева Летиция часто поражает публику look с яркими акцентами, однако на этот раз решила сделать ставку на монохромный наряд. Она продемонстрировала безупречный образ в сером костюме и пальто.

Королева Испании остается едва ли не самой стильной женщиной-монархом современности. Для официальных мероприятий она подбирает классические наряды. Так, Летиция появилась в Мадриде на встрече с представителями фонда FundeuRAE, который заботится о правильном использовании испанского языка в СМИ. 24 канал покажет, какой образ королева Испании выбрала для нового выхода.

К теме В изысканном платье и на каблуках: королева Летиция поразила появлением на церемонии – фото

Образ королевы Летиции

На мероприятии она предстала в сером пальто прямого покроя с рукавами три четверти от французского дома моды Nina Ricci. Его королева Испании оставила расстегнутым, показав элегантный серый костюм, который довершил монохромный look. Он состоял из зауженных укороченных брюк и джемпера от немецкого бренда Hugo Boss.

Королева Летиция завершила изысканный образ серебряными туфлями с острым носком на высоком каблуке. Волосы она собрала в низкий хвост и нанесла легкий дневной макияж с акцентом на глаза. На ней была одноразовая защитная маска, которая в условиях пандемии коронавируса стала неотъемлемым элементом публичных выходов.



Королева Летиция в монохромном образе / Фото Getty Images