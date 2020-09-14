Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в субботу, 12 сентября, отпраздновала 37-летие. Для вечеринки она выбрала белоснежное платье, которым очаровала всех гостей.

Катя Осадчая каждый раз поражает поклонников изысканными аутфитами. Она каждый раз предстает перед камерами в стильном и элегантном наряде. Для празднования 37-летия знаменитость выбрала не только креативную программу, но и чрезвычайно красивый look. На личной инстаграм-странице ведущая показала несколько атмосферных фотографий, где показала моменты с празднования.

К теме Настя Каменских поделилась яркими фотографиями со дня рождения Кати Осадчей

Вечеринка Осадчей по случаю дня рождения состоялась в стиле французского кафе. Она организовала незабываемый праздник во дворе собственного загородного дома, куда пригласила близких людей. Конечно, без внимания не остался образ именинницы.

Нежный look Кати Осадчей

Катя появилась перед камерой в красивом наряде белого цвета. Ее образ состоял из блузки с длинными рукавами и оголенными плечами и юбки-плиссе. Осадчая соединила одежду со светлыми кедами и дополнила look соломенной шляпой, лаконичной цепочкой и серьгами.

Волосы звезда уложила в идеальные локоны, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на глазах. Катя неизменно улыбалась и получала удовольствие от каждого мгновения.

Если мы не можем улететь в Париж, Париж может приехать к нам. Если бы у меня было кафе, то было бы таким. Очень благодарна за все поздравления, за невероятные теплые слова, которые продолжаю получать. Я обещаю быть здоровой, счастливой и не сбавлять обороты,

– написала в публикации Осадчая.

Для просмотра фото листайте вправо