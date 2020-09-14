Популярна українська телеведуча Катя Осадча в суботу, 12 вересня, відсвяткувала 37-річчя. Для вечірки вона обрала білосніжне вбрання, яким зачарувала усіх гостей.

Катя Осадча щоразу вражає шанувальників вишуканими аутфітами. Вона щоразу постає перед камерами у стильному та елегантному вбранні. Для святкування 37-річчя знаменитість обрала не лише креативну програму, а й надзвичайно красивий look. На особистій інстаграм-сторінці ведуча показала декілька атмосферних світлин, де показала моменти із святкування.

До теми Настя Каменських поділилася яскравими світлинами з дня народження Каті Осадчої

Вечірка Осадчої з нагоди дня народження відбулася у стилі французького кафе. Вона організувала незабутнє свято на подвір'ї власного заміського будинку, куди запросиоа найближчих людей. Звісно, що поза увагою не залишився образ іменинниці.

Ніжний look Каті Осадчої

Катя постала перед камерою у красивому вбранні білого кольору. Її образ складався з блузки з довгими рукавами та оголеними плечима і спідниці-плісе. Осадча поєднала одяг із світлими кедами та доповнила look солом'яним капелюхом, лаконічним ланцюжком та сережками.

Волосся зірка вклала в ідеальні локони, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах. Катя незмінно усміхалася та отримувала задоволення від кожної миті.

Якщо ми не можемо полетіти у Париж, Париж може приїхати до нас. Якщо б в мене було кафе, то було б таким. Надзвичайно вдячна за всі привітання, за неймовірні теплі слова, які продовжую отримувати. Я обіцяю бути здоровою, щасливою і не зменшувати оберти,

– написала в публікації Осадча.

Для перегляду фото гортайте праворуч