Успешная певица и телеведущая Оля Цибульская в очередной раз очаровала сеть новой фотографией. Она предстала перед камерой в нежном образе и рассказала, как держит себя в тонусе.

Звезда часто радует поклонников интересным и красивым контентом. Чуть ли не каждый день на личной странице в инстаграме она публикует новые фотографии и делится своими мыслями. В теплый осенний день Цибульская решила не делать исключения и уже выложила живописное фото.

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Оля устроила фотосессию в красивой локации. Она предстала перед камерой, сидя за столом в комнате из дерева на фоне окон, за которыми виднелись зеленые деревья и бескрайнее небо.

Образ Оли Цибульской

Артистка позировала в белой кофточке, а ее лицо слегка прикрыл букет роскошных белых тюльпанов. Цибульская протянула руки вперед и похвасталась идеальным маникюром в тон наряда. Короткие волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала безупречный макияж с ацентом на глазах. Невозможно не обратить внимание на проницательный взгляд знаменитости.



Оля Цибульская в белой кофте и с тюльпанами / Instagram / @cybulskaya

"Я держу себя в тонусе. На следующей неделе фотосет, поэтому борщ с пампушками, который снится мне ночью, не ем. Имею традицию заедать его киевским тортом. Только поэтому. А еще я узнала, кто создает фейковые аккаунты и пишет с них мне везде грозные комментарии. Могу поставить на место, но правда всегда важнее, чем истерики. Особенно, когда ты бессильна. Поэтому держу себя в тонусе. Только поэтому", – написала в публикации певица.