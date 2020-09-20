Успешная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская в который раз поделилась с поклонниками красивым кадром. Звезда позировала в обольстительной пижаме на фоне гардероба и немного похвасталась красотой.

Оля Цибульская в который раз сделала эффектную публикацию на личной странице в инстаграме. Она спросила совета у многотысячной аудитории подписчиков, а также показала стильный look.

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Даже дома женщина всегда стремится выглядеть привлекательно. Девушки хотят поражать своих любимых и каждый раз пытаются придумать интересный и обаятельный вариант look. Оля Цибульская является одной из тех знаменитостей, которые с радостью делятся с поклонницами примерами стильных домашних образов.

Домашний look Оли Цибульской

Оля Цибульская позировала на фоне красивого белого шкафа и гардероба. Она, как и большинство девушек любит красивые вещи, что сразу видно, ведь каждый раз звезда показывает стильные и трендовые аутфиты. На этот раз Цибульская встала перед камерой в розово-белой пижаме с цветочным принтом. Оля выбрала игривую позу, в которой смогла похвастаться длинными стройными ногами. В руках звезда держала обувь с перьями, которыу часто выбирают фэшн-дивы.

Короткие волосы артистка уложила в локоны и забрала на одну сторону. На лице она сделала нежный макияж с черными стрелками на веках. Завершила образ серьгами.

Хелп! Какие туфли выбрать: в правой или левой руке? Женщину делают счастливой и стильной детали. Сегодня – новые туфли, завтра – старые джинсы 10-летней давности, в которые ты наконец снова влезла, послезавтра – кольцо от него. Модно быть секси,

– написала в заметке певица.



Оля Цибульская в красивой пижаме / Instagram / @cybulskaya