Успішна українська телеведуча та співачка Оля Цибульська вкотре поділилася з шанувальниками красивим кадром. Зірка позувала у звабливій піжамі на тлі гардеробу та трішки похизувалася вродою.

Оля Цибульська вкотре зробила ефектну публікацію на особистій сторінці в інстаграмі. Вона запитала поради у багатотисячної аудиторії підписників, а також показала стильний look.

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Навіть вдома жінка завжди прагне виглядати привабливо. Дівчата хочуть вражати своїх коханих і щоразу намагаються придумати цікавий та звабливий варіант look. Оля Цибульська є однією із тих знаменитостей, які з радістю діляться з шанувальницями прикладами стильних домашніх образів.

Домашній look Олі Цибульської

Оля Цибульська позувала на тлі красивої білої шафи та гардеробу. Вона, які і більшість дівчат обожнює красиві речі, що одразу видно, адже щоразу зірка показує стильні і трендові аутфіти. Цього разу Цибульська постала перед камерою у рожево-білій піжамі з квітковим принтом. Оля обрала грайливу позу, у якій змогла похизуватися довгими стрункими ногами. У руках зірка тримала взуття із пір'ям, яке часто обирають фешн-діви.

Коротке волосся артистка вклала в локони і забрала на один бік. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з чорними стрілками на повіках. Завершила образ сережками.

Хелп! Які туфлі вибрати: в правій чи лівій руці? Жінку роблять щасливою і стильною деталі. Сьогодні – нові туфлі, завтра – старі джинси 10-річної давності, в які ти нарешті знов влізла, післязавтра – каблучка від нього. Модно бути сексі,

– написала в дописі співачка.



Оля Цибульська у красивій піжамі / Instagram / @cybulskaya