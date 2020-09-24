Успішна співачка і телеведуча Оля Цибульська вкотре зачарувала мережу новою світлиною. Вона постала перед камерою у ніжному образі та розповіла, як тримає себе в тонусі.

Зірка часто радує шанувальників цікавим і красивим контентом. Ледь не щодня на особистій сторінці в інстаграмі вона публікує нові світлини та ділиться своїми думками. У теплий осінній день Цибульська вирішила не робити винятку і вже поширила мальовниче фото.

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Оля влаштувала фотосесію у красивій локації. Вона постала перед камерою, сидячи за столом у кімнаті з дерева на тлі вікон, за якими виднілися зелені дерева та безмежне небо.

Образ Олі Цибульської

Артистка позувала у білій кофтинці, а її обличчя злегка прикрив букет розкішних білих тюльпанів. Цибульська простягнула руки вперед та похизувалася ідеальним манікюром у тон вбрання. Коротке волосся вона вклала в легкі локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з ацентом на очах. Неможливо не звернути увагу на проникливий погляд знаменитості.



Оля Цибульська у білій кофті та з тюльпанами / Instagram / @cybulskaya

"Я тримаю себе в тонусі. Наступного тижня фотосет, тому борщ з пампушками, який сниться мені вночі, не їм. Маю традицію заїдати його київським тортом. Тільки тому. А ще я дізналась, хто створює фейкові акаунти і пише з них мені всюди грізні коментарі. Можу поставити на місце, але правда завжди важливіша за істерики. Особливо,коли ти безсила. Тому тримаю себе в тонусі. Тільки тому", – написала в публікації співачка.