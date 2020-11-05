На днях в Киеве состоялся концерт украинских и белорусских музыкантов "Мы вместе". Среди гостей мероприятия была Катя Осадчая, которая для выхода выбрала символический бело-красный костюм в цветах флага Беларуси.

После президентских выборов в Беларуси вспыхнули протесты и забастовки, которые не утихают до сих пор. Украинские рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "Скай" и Kozak System поддержали борьбу соседей за свободу и справедливость и вышли на сцену вместе с белорусскими артистами. Знаковое событие не могла пропустить Катя Осадчая программе "Светская жизнь", а на личной странице в инстаграме показала особый образ и высказалась о событиях в Беларуси.

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"В этом году, особенно остро реагирует общество на возможность изменений и имеем пример за примером, как люди держатся за власть, как не могут проиграть, или отступить, как не могут признать свои ошибки", – чувственно написала телеведущая.

Образ Кати Осадчей

Для мероприятия в поддержку Беларуси звезда выбрала изысканный белый костюм, состоящий из трендовых в этом сезоне брюк палаццо, которые подчеркнули стройные ножки ведущей, и пиджака по фигуре с атласной вставкой красного цвета. Элегантный образ она довершила красным беретом, который роскошно гармонировал с костюмом, и красными туфлями на высоких каблуках.

Катя Осадчая появилась с голливудскими локонами и легким макияжем с акцентом на глаза. Она придерживалась карантинных норм и на концерте была в защитной маске белого цвета, что подходила под наряд.



Катя Осадчая на украинско-белорусском концерте / Фото Instagram / @svitsketv



Катя Осадчая с Сергеем Танчинцем / Фото Instagram / @svitsketv